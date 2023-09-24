إیران تعلن عن إحباط 30 محاولة تفجیر متزامن فی العاصمة

واعلنت وزارة الامن الايرانية، في بيان لها أنه في الأيام الأخيرة، خلال سلسلة من العمليات المتزامنة في محافظات طهران وألبرز وأذربيجان الغربية، قامت قوات الامن بتنفيذ العملية ذد العديد من القواعد الإرهابية وأوكار الارهابيين وتم اعتقال 28 عضوًا من الشبكة الإرهابية المذكورة.

و أضاف البيان ، هذه العناصر كانت على علاقة بجماعة داعش الإجرامية، وبعضهم كان لهم تاريخ مع التكفيريين في سوريا أو التواجد في أفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق.

و تابع البيان ، وعلى الرغم من أن المعتقلين هم من داعش، إلا أن نموذج تصميم العملية والنمط السلوكي لهؤلاء الإرهابيين أكثر تقنية وتعقيدًا بكثير من النمط المعتاد للحركات التكفيرية ويتوافق بشكل كبير مع الأساليب والآليات المعروفة لدى کیان الاحتلال الصهيوني.إن تطبيق أكثر الأساليب التنظيمية غير المنظمة والخلوية تخصصاً واستخدام أساليب الخداع وإشغال ضباط المخابرات الداخلية وتركيز الاتصال على شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية وخاصة الواتساب واستخدام عناصر وسيطة ومتعددة في الاتصال والاستعانة بمزورين محترفين تماماً لتوفير الوثائق المطلوبة ومكونات أخرى كلها تشير إلى وجود أصل خارج تنظيم داعش في كواليس العملاء المعتقلین.

و أشار البيان إلى أنه ومن بين الأدوات الإجرامية التي تم اكتشافها في العمليات الأخيرة: كميات من المواد المتفجرة والقنابل الجاهزة وكمية كبيرة من المواد لتصنيع القنابل، ومجموعة من 100 قطعة من الصواعق المتفجرة وأجهزة إلكترونية متنوعة للقنابل الموقوتة، 17 مسدساً أمريكياً مع الطلقات والعديد من أجهزة الاتصالات الذكية والفضائية، والزي العسكري والسترات الانتحارية وأجهزة المودم المستخدمة في إقليم كردستان العراق ومبالغ من العملات الأجنبية.

يذكر أنه خلال تنفيذ العملية التي استهدفت أحد أوكار الإرهابيين بما أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية قد تؤدي إلى الإضرار بسكان المنازل المجاورة، لذلك مع تفاني وسرعة التصرفات الشجاعة لقوات الأمن ،تم إحباط عمليتهم الانتحارية، و خلال العملية أصيب اثنان من قوات الأمن.

و كان وزير الإمن في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام اسماعيل خطيب قد اعلن قبل أسبوعين عن كشف وتفكيك نحو 400 عبوة ناسفة واعتقال 190 ارهابيا من قبل وزارة الامن في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) لغاية الان.

و أضاف أنه تم كشف وتفكيك حوالي 400 عبوة ناسفة في مختلف أنحاء البلاد هذا العام من قبل وزارة الامن ، وقال: تم القبض على حوالي 190 إرهابيا هذا العام، 20٪ منهم في طهران. إرهابيون لا ينتمون إلى داعش بل هم إرهابيون جدد، وصنيعة الغربيين.