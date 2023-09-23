الرئیس الإیراني یهنئ الملک سلمان وولي العهد بالیوم الوطني السعودي

وأعلنت السفارة الإيرانية لدى السعودية، اليوم السبت أن الرئيس رئيسي أبرق إلى الملك السعودي وولي عهده مهنئا باليوم الوطني.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هنأت السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني للمملكة، معتبرة أن تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين في إطار سياسة الجوار والتعاون الإقليمي يوفر فرصا قيمة وواعدة لتحقيق المزيد من الازدهار.