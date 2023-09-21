إیران ومصر؛ تعزیز العلاقات بینهما ستکون له نتائج إقلیمیة إیجابیة

وإلتقی وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ووزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وفي هذا اللقاء، جرت مناقشة إيجابية ومثمرة بالتفصيل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية.

وأكد الجانبان في هذا اللقاء أنه وفقا لما يجمع البلدين من سجل حضاري وتاريخي وثقافي مشترك، وبما يتوافق مع المصالح المشتركة، فإنه من الضروري تمهيد الطريق والخطوات لتحقيق ذلك من خلال مواصلة الحوار بين المسؤولين في البلدين.

كما تم التأكيد في هذا اللقاء على أن تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين لن يخدم مصالحهما فحسب، بل ستكون له نتائج إقليمية إيجابية أيضا.