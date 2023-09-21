إیران ترحب بالاتفاق بین حکومة أذربیجان وممثلي الأرمن في قرة باغ

وتعليقا على الاتفاق بين الحكومة الأذربيجانية وممثلي الأرمن في قرة باغ قال كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن سرورها للاتفاق بين حكومة أذربيجان وممثلي الأرمن القاطنين في منطقة قرة باغ لوقف الاشتباكات في هذه المنطقة ، وتتوقع ان يتم التركيز على الحوار والآليات السلمية لحل القضايا في إطار وحدة أراضي جمهورية أذربيجان.

وأكد أن الحرب لا نتيجة منها سوى الدمار وانتشار الكراهية وتعريض استقرار المنطقة وأمنها للخطر، ورحب بالحوار بين باكو وممثلي الأرمن الذين يعيشون في قرة باغ، واضاف: لا يوجد سبب آخر لاستمرار الاشتباكات في المنطقة ونأمل ألا نشهد بعد الان أي حرب في المنطقة.

وأضاف كنعاني: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب بالاحترام الكامل لوحدة الأراضي والحدود المعترف بها دولياً لدول المنطقة، وترى أنه ينبغي ضمان حقوق وأمن سكان قرة باغ في هذا الإطار، وهي مستعدة للمساعدة بدفع عملية السلام الدائم والمستقر، بحضور دول المنطقة ، وتشدد على أن تدخل أطراف ثالثة في قضايا المنطقة لن يؤدي إلا إلى تعقيد القضايا وتعريض الاتفاقات التي تم التوصل إليها للخطر.