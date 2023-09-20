وزیر الدفاع الروسي یتلقی بنظیره الإیراني في طهران

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي يزور طهران، للمزيد من التعاون مع إيران لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

وأضاف شويغو خلال مباحثات مع نظيره الإيراني محمد رضا أشتياني اليوم الأربعاء: التعاون بين موسكو وطهران بلغ مستوى جديدا، والحوار الثنائي يتطور بشكل مكثف.

وتابع: نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من أعمال التعاون المشترك على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. يظهر ضغط العقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، في حين أن التفاعل الروسي الإيراني يصل إلى مستوى جديد.

ولفت شويغو إلى الثقة التي تطورت بين قيادتي روسيا وإيران.

وأكد أن الديناميكية العالية للاجتماعات تؤكد رغبة الطرفين بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الدفاع والتعاون العسكري.

ووصل شويغو على رأس وفد عسكري رفيع أمس الثلاثاء إلى طهران لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية الإيرانية.