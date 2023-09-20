محادثات بین أمیر عبداللهیان وبوریل في نیویورک

وحضر هذا اللقاء، الذي عقد في مقر إقامة أمير عبداللهيان في نيويورك، علي باقري نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، وإنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ورحب بوريل، يوم الاثنين ، بتنفيذ الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن قضية تبادل السجناء.