معرف الأخبار : ۱۳۹۸۹۳۵
محادثات بین أمیر عبداللهیان وبوریل في نیویورک
التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين امير عبداللهيان ، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
وحضر هذا اللقاء، الذي عقد في مقر إقامة أمير عبداللهيان في نيويورك، علي باقري نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، وإنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ورحب بوريل، يوم الاثنين ، بتنفيذ الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن قضية تبادل السجناء.