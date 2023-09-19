إیران تعلق علی التطورات في منطقة قرة باخ

جاء ذلك ردا من المتحدث باسم الخارجية، على التطورات التي حصلت اليوم الثلاثاء في منطقة قرة باخ.

واضاف كنعاني : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعترف بان منطقة قرة باخ جزءا من الاراضي الاذربيجانية وترى بانه يجب حل القضايا المتعلقة بذلك مثل الحقوق والامن، في هذا الاطار وعن طريق الحوار.

كما جدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية التاكيد على دور البلدان الاقليمية في دعم التسوية السلمية للخلافات، مع الاعلان عن استعداد الجمهورية الاسلامية لاستضافة اجتماع 3+3 بهذا الشان.