قطر : نأمل أن یمهد اتفاق تبادل السجناء لمزید من التفاهمات بین طهران وواشنطن

|ل ثاني" ادلى بذلك اليوم الاثنين، بعد إنجاز اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة.

وحسب ما افادت به قناة الجزیرة، اضاف رئيس الوزراء القطري : أتوجه بالشكر لشركائنا الذين ساهموا في نجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني لا سيما سلطنة عمان.

وتابع، أن "قطر تأمل بأن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني حول تبادل السجناء لمزيد من التفاهمات بين الجانبين"؛ مؤكدا على، أن "الدوحة مستمرة بالمساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أمن المنطقة والعالم".