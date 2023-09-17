رئیسي یغادر الیوم الى نیویورک

وبحسب المصادر الاعلامية المطلعة فإن زيارة رئيسي الذي سيستغرق ثلاثة أيام ستتضمن عقد اجتماع مع بعض رؤساء الدول المشاركة وخطابين الاول في الجمعية العامة للامم المتحدة والثاني أمام الجالية الإيرانية المقيمة هناك.

وسيتطرق رئيسي الى شرح مواقف ايران كما سيرد على الأسئلة التي ستطرح في لقاءاته مع مجموعات وأشخاص من السلطة السياسية والاجتماعية والدينية والإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وباعتبارها الحدث الدولي الأهم، تمثل الاجتماعات السنوية للجمعية العامة فرصة جيدة لإجراء مشاورات سياسية دولية و حوارات ثنائية بسبب حضور معظم المسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.