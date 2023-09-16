غروسي: إیران أوقفت أنشطة عدد من مفتشي الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

وأصدر "رافائيل غروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانا، اليوم السبت، بشأن الإجراء الذي اتخذته إيران بتعليق أنشطة العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة، الذين تم تعيينهم للتحقق من الأنشطة في إيران بموجب اتفاقية الضمانات لمعاهدة حظر الانتشار النووي في إيران.

ويعتبر هؤلاء المفتشون من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة ويتمتعون بمعرفة فريدة بتكنولوجيا التخصيب. وقد قاموا بأنشطة التحقق اللازمة في منشآت التخصيب الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبقرار اليوم، تكون إيران قد قامت فعلياً بسحب ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران.

وقد استخدمت إيران هذا الإجراء، الذي تم التصريح به رسميًا بموجب اتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي، بطريقة تؤثر بشكل مباشر وشديد على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال في إيران.

وتابع غروسي بيانه: "أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط الطبيعي لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران ويتعارض بشكل واضح مع التعاون الذي ينبغي أن يكون بين الوكالة وإيران".