ولایتي للجزیرة: استمرار ادعاءات الإمارات بشأن الجزر الثلاث سیزعزع أمن المنطقة

وحذر علي أكبر ولايتي من زعزعة أمن المنطقة بسبب إدعاءات الإمارات بشأن الجزر الثلاث التي سببت مشاكل بين بلدين جارين، مشيرا إلى أن هذه الجزر تتبع إيران تاريخيا، وتشكل جزءا أصيلا من أراضيها.

وقال ولايتي إن طهران لا تريد نزاعا مع جيرانها، ولكنها لا تتنازل عن وحدة أراضيها، مضيفا أن لا بديل لدول المنطقة عن تعزيز العلاقات والتقارب وإنهاء الخلافات.

وقال إن علاقة إيران بالسعودية تشكل مثالا حيا على إمكانية تطوير العلاقة بدول الجوار، مشددا على اهتمام إيران بالأمن الإقليمي المشترك.

وأشار إلى أن طهران تنصح الغرب بالتخلي عن "التحريض وتصعید التوتر في منطقة حساسة وخطیرة کالخلیج الفارسي".