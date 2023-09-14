نائب الرئیس الایراني یلتقی الرئیس الکوبي في هافانا

وجری هذا اللقاء جرى على هامش اجتماع مجموعة الـ 77 الذي سيعقد بشعار "التحديات الشائعة للتنمية .. دور العلم والتقنية والابداع"، على مدى يومي الجمعة والسبت (15 و16 ايلول الجاري)، باستضافة العاصمة الكوبية هافانا، وحضور ممثلين عن الدول النامية الى جانب الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش".

ومن اهم المحاور التي طرحت خلال اللقاء بين الرئيس الكوبي ونائب رئيس الجمهورية الايراني، يشار الى تعاون البلدين في مجال انتاج اللقاحات الطبية.

علما ان ايران وكوبا اتفقتا بعد زيارة الرئيس الايراني الاخيرة الى هافانا، على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون العلمي والتقني بين البلدين.

ومجموعة "سبع وسبعين"،‌ هي تحالف مجموعة من الدول النامية، تهدف الى ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها مجتمعة، بالإضافة إلى توفير قوة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق الأمم المتحدة.

وكانت نواة تأسيس المجموعة، في الأصل تتكون من 77 عضوًا مؤسسًا ولكن المجموعة توسعت لتضم حاليا 130 دولة.