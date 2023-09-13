وزیر الخارجیة الإیراني یؤکد لنظیره الأرمني عدم جواز تواجد قوات أجنبیة في جنوب القوقاز

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء اليوم الاربعاء، اعرب وزير الخارجية الإيراني عن سروره للوتيرة المتنامية للعلاقات بين البلدين، واصفا تنفيذ خارطة الطريق لمنع تلوث نهر ارس بأنه حيوي من أجل الحفاظ على سلامة هذا النظام البيئي.

وفي إشارة إلى المناورة العسكرية بين أرمينيا واميركا، اعتبر أمير عبداللهيان أي تواجد للقوات الأجنبية في المنطقة عاملا للمزيد من تعقيد الاوضاع فيها.

وأشار إلى ضرورة الحل الجذري للنزاعات لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، معتبرا أن الحوارات والآليات الإقليمية، بما في ذلك آلية 3+3، هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق السلام الشامل.

بدوره اعتبر وزير خارجية أرمينيا، تطوير العلاقات مع إيران بأنه بناء ومهم، وأشار إلى نقل القوات العسكرية لجمهورية أذربيجان، وقال: أي تغيير للحدود في جنوب القوقاز أمر غير مقبول.

وفي إشارة إلى المحادثات بين السلطات البيئية في البلدين، أكد آرارات ميروزيان على أهمية الصحة البيئية لنهر ارس وقال: بالتأكيد لن تكون الاراضي الأرمنية مكانًا للأنشطة المناهضة لإيران.

كما أكد وزير خارجية أرمينيا على توسيع العلاقات بين بلاده وإيران.