السفارة الایرانیة في باکو : لاصحة لخبر ارسال قوات ایرانیة صوب الحدود الشمال غربیة للبلاد

واوضح البيان : انه نظرا لتكرار نشر مقاطع فيديو واخبار مزيفة من قبل مصادر مجهولة وموجّهة حول " إرسال قوات ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الايرانية، صوب المناطق الحدودية في شمال غرب البلاد (ارمينيا وجمهورية اذر بيجان)"، فإنه وفقا للمعلومات الرسمية والمعتمدة، يتم تكذيب كافة الانباء حول نقل او ارسال قوات عسكرية من قبل القوات المسلحة في بلادنا باتجاه المناطق المشار اليها.

واكمل البيان : ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية، تنشر بياناتها واخبارها عبر وسائل اعلام وناطقين رسميين فقط، وعليه فإن تداول اخبار كاذبة وموجهة في الفضاء الافتراضي لا اساس له من الصحة او المصداقية.