خلال مؤتمر صحفي مشترک مع نظیره العراقي؛ وزیر خارجیة ایران: العراق سینفذ کامل بنود الاتفاق الامني

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الايراني، اليوم الاربعاء، مع نظيره العراقي "فؤاد حسين" الذي يزور طهران حاليا.

واضاف "امير عبداللهيان" : ان العراق يحظى بمكانة مميزة جدا في منظومة السياسة الخارجة الايرانية، وذلك انطلاقا من الاواصر الثقافية والدينية والجغرافية والقرابة التي تجمع بين البلدين.

ومضى قائلا : نحن سعداء لكوننا قادرين على ان نعلن بصوت مدوّ ان ايران والعراق باعتبارهما بلدين جارين، تجمع بينهما اسمى العلاقات الثنائية والتعاون في الصعيدين الاقليمي والدولي.

ولفت وزير الخارجية ايضا، الى ان "اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين البلدين الذي عقد خلال الفترة الاخيرة، كشف عن حصول تقدم جيد في مجال التعاون بين ايران والعراق، وكان احدث مشروع في هذا الاطار الطريق السككي من شلمجة (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب ايران) الى البصرة العراقية، والذي دخل حيز التنفيذ برعاية رئيس الوزراء العراقي ونائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، من اجل تعزيز التعاون السياحي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وعلى صعيد اخر، قال امير عبداللهيان : ان الارهاب لا يميز بين الجيد والسيء وانني اود التاكيد على ان امهال الارهابيين حتى ساعة واحدة، سيعود بالضرر الى الامن في ايران والعراق ومنطقة الاقليم؛ مردفا : يجب في اطار الاتفاق الراهن، ازالة هذه البقعة الارهابية السوداء من الصفحة البيضاء والمشرفة للعلاقات القائمة بين ايران والعراق.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، جدد وزير خارجية ايران "الشكر الى كافة المسؤولين العراقيين بمن فيهم المسؤولون المحليون، لقاء حفاوة استقبالهم لزوار مراسم الاربعينية الذين توافدوا من الدول المختلفة، صوب هذا البلد".

وقال امير عبداللهيان : انني اشكر "السيد فؤاد حسين" لقاء ردوده الحاسمة والقوية على الاساءة للاسلام والكتاب المقدس القران الكريم؛ واصفا موقف العراق القاضي بتجريم تدنيس المصحف الشريف، انه اجراء جدير بالتقدير ويبعث على ثناء كبار المسؤولين العراقيين في هذا الخصوص.

واستطرد قائلا : نحن اليوم استعرضنا احدث القضايا الثنائية، وتقييمنا المشترك هو ان "التعاون قائم فيما بيننا بقوة وبشتى المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية والصناعية، وبما يتيح لنا ان نستعرض هذه الاواصر الثنائية النموذجية في الصعيد الاقليمي ايضا.

وصرح وزير الخارجية ايضا : ان المسؤولين العراقيين لطالما نفذوا دورا اساسيا في سياق دعم مفاوضات الغاء الحظر؛ معربا عن تقديره لجهود نظيره العراقي وحكومته في هذا مسار.

وختم امير عبداللهيان بالقول : ان جانبا من الحوار الذي جرى بيننا (اليوم) يتعلق بموضوع تنفيذ الاتفاق الامني، وقد تلقينا انباء جيدة وايجابية من "السيد فؤاد حسين"، على امل ان نشاهد تنفيذ ما صرح به خلال الساعات والايام القادمة.