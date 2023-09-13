إسلامي: سنواصل العملیة الحالیة حتى إلغاء الحظر بشکل کامل

وقال الاسلامي، علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الإربعاء: من الطبيعي أن نتراجع عن التزاماتنا بسبب عدم إلتزام الجانب الآخر إلی تعهداته بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وهذا واضح ونحن نفعل ذلك وفقا لقانون "العمل الاستراتيجي (لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني).

وأضاف: لا يمكن للدول الأوروبية أن تتوقع منا التنفيذ الكامل لخطة العمل المشترك الشاملة وهي لا تفي بأي من التزاماتها.

وقال إن إجراءاتنا تأتي في إطار قانون العمل الاستراتيجي، وطالما أن الغربیین لم يفوا بالتزاماتهم ولم يتم إلغاء الحظر عن ایران بشكل كامل، فمن الطبيعي أن نستمر في نفس العملية، وهذا واضح أيضًا في تقرير الوكالة.

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية عن العملية المرتقبة لاجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: یمکن أن تقوم أي مجموعة بتحرك سياسي في أي لحظة، والعملية الحالية تدل علی أن الأجواء لا تتجه نحو إصدار قرار أو تحركات من شأنها أن تجبر إيران على اتخاذ ردود فعل قانونية حازمة وحاسمة.