محادثات هاتفیة بین وزیري خارجیة إیران وفنلندا

وتباحثت وزيرة خارجية فنلندا إيلينا والتونين هاتفيا اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان حول أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية .

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى السجل الطويل للعلاقات الجيدة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنلندا، ورحب بجهود البلدين لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات.

بدورها أشارت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، إلى العلاقات الثنائية العريقة ، مؤكدة استعداد بلادها لتعزيز العلاقات، بما في ذلك في المجالين القضائي والقنصلي.

وفي إشارة إلى التطورات في أوكرانيا، أعربت وزيرة خارجية فنلندا عن قلقها إزاء عواقب استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واعربت وزيرة الخارجية الفنلندية عن شكرها للجمهورية الإسلامية الإيرانية على استقبالها اللاجئين الأفغانيين على اراضيها .

وبحث الطرفان التطورات في أوكرانيا وأفغانستان والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.