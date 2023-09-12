رئیسي: السجناء الأمیرکیون المفرج عنهم سیعودون إلى بلادهم قریبًا /إیران هي من ستقرر کیفیة إنفاق 6 ملیارات دولار من أموالها المفرج عنها بکوریا الجنوبیة

وفي مقابلة مع إن بي سي نيوز قال الرئيس الإيراني إن الأموال الإيرانية التي أفرج عنها من کوريا الجنوبية هي مملوكة لشعب وحكومة إيران، لذا فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقرر ما ستفعله بهذه الأموال.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأموال تستخدم لأغراض أخرى غير الإحتياجات الإنسانية، قال رئيسي: الإنسانية تعني كل ما يحتاجه الشعب الإيراني، لذلك يتم تخصيص هذه الأموال لتلك الاحتياجات.

وأضاف، سيتم تنفيذ اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في الموعد المحدد، والسجناء الأميركيون في حالة جيدة جدا.