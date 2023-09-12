فؤاد حسین یوم غد في طهران.. العراق یرفض استخدام أراضیه للاعتداء على إیران

ولفت في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي في بغداد اليوم الثلاثاء إلى أن علاقات العراق مع إيران قوية وهذه العلاقة تمنع استخدام العنف، مشيراً الى أن العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على إيران من قبل بعض المجاميع، وكذلك نرفض تهديد السيادة العراقية.

وأشار الى أن العراق ملتزم بالاتفاقية التي أبرمت مع الجانب الإيراني والتي تضمنت إبعاد الجماعات المسلحة من الحدود ونقلهم الى مخيمات في عمق الإقليم وبعيداً عن الحدود، مؤكداً أنه سيزور إيران يوم غد لبحث تطبيق هذه الاتفاقية من الجانبين.

ويوم أمس، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: بحسب الاتفاق فإن الموعد النهائي المحدد بـ 19 أيلول/سبتمبر لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق سينتهي ولن يتم تمديده. لقد تم الإعلان بشكل صريح وتم نقل هذا الأمر إلى السلطات العراقية والحكومة المحلية في الاقليم. ولحسن الحظ، اتخذت الحكومة العراقية أيضا إجراءات جيدة وأكدت أنها ملتزمة بتعهداتها. كما أدلى السيد رئيس الوزراء بتصريحات جيدة مؤخرا. وزيارة أحد مسؤولي إقليم كردستان تأتي في إطار التعاون الإيجابي مع الإقليم ولا علاقة لها بهذا الموضوع.