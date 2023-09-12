عبداللهیان یؤکد عزم الحکومة على تطویر التعاون مع القارة الأفریقیة

والتقى جمشيد برويزي، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في غينيا كوناكري، بوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، عشية توجهه الى مقر مهام عمله .

وقدم برويزي في هذا اللقاء تقريرا عن مكان مهمته، وعرض خطط وبرامج عمل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السنوات الثلاث المقبلة.

بدوره أشار وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى مسيرة تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، وأكد عزم الحكومة على تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع هذه القارة قدر الإمكان.

وشغل جمشيد برويزي منصب رئاسة إدارة اللجان المشتركة والدبلوماسية القنصلية ورئاسة قسم الدراسات القنصلية والهجرة في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية.