معرف الأخبار : ۱۳۹۵۳۴۰
إیران تعلن استعدادها لمساعدة منکوبي الزلزال فی المغرب
أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين امير عبداللهيان" الاستعداد لتقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال في المغرب.
كتب وزير الخارجية في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "X" ،"في هذه اللحظات العصيبة، أتعاطف مع الشعب المغربي المنكوب بالزلزال وأسأل الله للضحايا الرحمة الإلهية وللمصابين الصحة والشفاء العاجل.
أتقدم بالتعازي للشعب المسلم والحكومة المغربية وخاصة زميلي السيد ناصر بوريطة، وأجدد الإعلان عن استعداد الهلال الأحمرلتقديم الإغاثة."