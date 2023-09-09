إیران تعلن استعدادها لمساعدة منکوبي الزلزال فی المغرب

كتب وزير الخارجية في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "X" ،"في هذه اللحظات العصيبة، أتعاطف مع الشعب المغربي المنكوب بالزلزال وأسأل الله للضحايا الرحمة الإلهية وللمصابين الصحة والشفاء العاجل.

أتقدم بالتعازي للشعب المسلم والحكومة المغربية وخاصة زميلي السيد ناصر بوريطة، وأجدد الإعلان عن استعداد الهلال الأحمرلتقديم الإغاثة."