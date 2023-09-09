هجوم على السفارة الإیرانیة في باریس وإحراق الباب الخلفي للسفارة

وبحسب موقع "ترند نيوز"، فقد تعرضت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باريس، عاصمة فرنسا، الى اعتداء اليوم السبت ، ما ادى الى احتراق الباب الخلفي لمبنى السفارة.

يشار الى انه وفقا لاتفاقية فيينا، فإن الشرطة وقوات الأمن الفرنسية ملزمة بالحفاظ على أمن الأماكن الدبلوماسية التابعة لجمهورية إيران الإسلامية؛ لكنهم لم فشلوا في الحيلولة دون هذا الاعتداء السافر.