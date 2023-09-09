رئیسي یؤکد لرئیس وزراء أرمینیا أن الحدود الإقلیمیة خط أحمر بالنسبة لإیران

وأعلن محمد جمشيدي النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تغريدة على منصة "اكس"، عن اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني ورئيس وزراء أرمينيا.

وقال جمشيدي، رد رئيسي على حديث یاشينيان في الاتصال الهاتفي حول الوضع الميداني في القوقاز: 1- أي تغيير جيوسياسي وحدود المنطقة هو خط أحمر بالنسبة لنا. 2- باستثناء صيغة 3+3، التعاون مع أي أجنبي وإجراء المناورات معه والزيارات المشبوهة لا تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع 3. إيران مستعدة لتقديم أي مساعدة للجانبين لحل القضية.