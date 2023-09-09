طهران تعزي المغرب بضحایا الزلزال

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان له عن تعازيه لأسر ضحايا هذا الزلزال، سائلا الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أفادت بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وقالت الداخلية في بيان إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.

ومن جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في الزلزال.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء- أن الزلزال وقع حوالي الساعة الـ 11 مساء الجمعة (الساعة الـ 22 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه إقليم الحوز جنوب غرب مراكش، وعلى عمق 8 كيلومترات.