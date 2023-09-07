معرف الأخبار : ۱۳۹۴۸۶۱
3 سجناء إیرانیین أطلق سراحهم في قطر وصلوا إلى البلاد
اعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الدوحة حميد رضا دهقاني ان ثلاثة سجناء إيرانيين في قطر، كانوا قد أطلق سراحهم سابقاً، وصلوا إلى البلاد بقواربهم.
وكتب دهقاني في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أن 3 سجناء إيرانيين في الدوحة كان قد اطلق سراحهم سابقا عادوا إلى البلاد.
وتابع: بعد رفع الإيقاف عن القوارب، عاد المعتقلون الثلاثة إلى البلاد بقواربهم.
وأضاف دهقاني: أشكر زملائي والمسؤولين القطريين المعنيين. نعمل جاهدين من اجل إطلاق سراح باقي المعتقلين والسجناء، وخاصة المسجونين في "رأس لفان".