3 سجناء إیرانیین أطلق سراحهم في قطر وصلوا إلى البلاد

وكتب دهقاني في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أن 3 سجناء إيرانيين في الدوحة كان قد اطلق سراحهم سابقا عادوا إلى البلاد.

وتابع: بعد رفع الإيقاف عن القوارب، عاد المعتقلون الثلاثة إلى البلاد بقواربهم.

وأضاف دهقاني: أشكر زملائي والمسؤولين القطريين المعنيين. نعمل جاهدين من اجل إطلاق سراح باقي المعتقلين والسجناء، وخاصة المسجونين في "رأس لفان".