رئیسي یشید باستضافة العراق السخیة حکومة وشعبا لزوار الاربعین

وقال رئيسي في تصريح له امام حشد من علماء الدين وائمة الجمعة والجماعة في مدينة بيرجند في ختام زيارته لمحافظة خراسان الجنوبية مساء الاربعاء: لقد استضاف العراق حكومة وشعبا الزوار وكانت استضافتهم جيدة حقًا.

واضاف: لا يسعني الا ان اتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين العراقيين الذين سهلوا دخول الزوار الى ارض العراق وسعوا في استضافة زوارنا الاعزاء وكذلك للشعب العراقي لاستضافته للزوار بكرم وسخاء.

وتابع: لقد كان حدثًا كبيرًا لا يُنسى وحدثًا صانعا للحضارة للعالم الإسلامي، ووحدة المقاومة الإسلامية العالمية، وسيكون بمشيئة الله، الأساس لظهور الوجود المقدس لمنقذ عالم البشرية.

وقال: ونوجه الشكر لسماحة قائد الثورة الذي قام بتوجيه ودعم وتشجيع هذا الحدث العظيم بتوجيهاته الحكيمة، والذي تم بحمد الله هذا العام. واسجد شاكرا للباري تعالى الذي برعايته تبلورت "اربعين" اخرى لتصبح شوكة في عيون الاعداء وتكون مصدر الامل للامة الاسلامية.