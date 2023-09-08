اجتماع ممثلي إیران وروسیا عشیة اجتماع مجلس الحکام

و نشر سفير روسيا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية ومقرها في فيينا"ميخائيل أوليانوف" الیوم الجمعة مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "X" جاء فيها: التقيت نظرائي الإيرانيين و وتحدثت معهم عشية اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتبدأ الجولة القادمة من اجتماع مجلس حكام الوكالة يوم الاثنين المقبل .

وتعد مووضع إيران أحد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس وفقا للاجتماعات السابقة ومن المفترض أن تتم مراجعة التحقق والتفتيش على الأنشطة النووية الإيرانية على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 وتنفيذ اتفاقية الضمانات.

و زعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، في تقرير سري لأعضاء مجلس الحكم أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% .

ويشير هذا التقرير أيضًا إلى التدابير التعويضية التي اتخذتها إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة ويذكر أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب تزيد 18 ضعفًا عن الحدود المنصوصة عليها في اتفاقية عام 2015.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية نقلا عن مصادر دبلوماسية أنه من غير المقرر طرح أي قرار ضد إيران في اجتماع المجلس، لكنها لم تستبعد إمكانية إصدار بيان مشترك.

لقد حذر المسؤولون الإيرانيون مرارا وتكرارا من عواقب الإجراءات غير البناءة للغرب في اجتماعات مجلس الحكام، على عملية التعاون الطوعي لإيران مع الوكالة.كما انتقد نائب وزير الخارجية الروسي حملة الغرب المنسقة ضد إيران في اجتماعات مجلس الحكام أمس الخميس.