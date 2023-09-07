إیران ترد على البیان التدخلي الصادر عن اجتماع الحوار السیاسی العربي الیاباني

وقال كنعاني، في تصريح له اليوم الخميس، ردا على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثالث للحوار السياسي العربي الياباني في القاهرة، والذي ورد فيه قضية الجزر الإيرانية الثلاث: أن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن ذكرها في البيان الختامي للاجتماع المذكور يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية بشكل قاطع التطرق إلى الجزر الإيرانية الثلاث في البيان المذكور، واعتبره مخالفا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة أراضي الدول.