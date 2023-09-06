إیران تشکر العراق حکومة وشعبا للاقامة المهیبة لمراسم الاربعین

وأعرب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في محادثة هاتفية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، يوم امس الثلاثاء، عن شكره وتقديره للمساعدة والترحيب وكرم الضيافة من لدن الحكومة والشعب العراقي في الإقامة المهيبة لمراسم الأربعين العظيمة.

وأشار وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال الهاتفي إلى أهمية الأربعينية لمحبى وأتباع الإمام الحسين (ع) وأحرار العالم، معتبرا الإدارة الجديرة من قبل الحكومة وحسن الضيافة من لدن الشعب العراقي في اقامة هذا التجمع المليوني للزوار من مختلف البلدان مؤشرا على الاقتدار والاستقرار في البلد الشقيق والصديق العراق.

وبحث وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، خلال هذا الاتصال الهاتفي، العلاقات بين البلدين ، وأكدا على استمرار التعاون والتشاور في مختلف المجالات.