عبداللهیان: وضعنا خطة لرفع التجارة وصولا الى 30 ملیار یورو مع ترکیا/ فیدان: انقرة تستضیف خلال الایام المقبلة الرئیس الإیراني

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية الايراني اليوم الاحد بطهران، مع نظيره التركي "هاكان فيدان"؛ مبينا انه اجرى مباحثات جيدة ومفيدة مع "فيدان" حول متابعة الاتفاقات الموقعة خلال اللقاء الذي جمع رئيسي البلدين في طهران.

واوضح "امير عبداللهيان"، قائلا : نحن اجرينا محادثات حول كافة المجالات بما في ذلك تنفيذ الخطة الشاملة للتعاون بين انقرة وطهران والتي كانت قد وُقعت خلال زيارة اردوغان قبل اشهر عديدة الى طهران.

وتابع : نحن متفقون حول اعادة تشغيل الاليات المتوفرة بهدف تذليل العراقيل التي تعترض مسار التعاون بين البلدين، واتخاذ الاجراءات الضرورية من خلال اللقاءات التي نعقدها بهذا الخصوص.

وفيما يخص الجهود المشتركة لرفع مستوى التبادل التجاري الى 30 مليار يورو، قال وزير الخارجية الايراني : نحن قطعنا نصف المسافة في هذا السياق، حيث قام مساعد الخارجية الايرانية للشؤون الدبلوماسية بزيارة تركيا مؤخرا، وعقدت مباحثات جيدة حول القضايا الاقتصادية بانقرة، كما اكدنا على هذه التوافقات خلال اللقاء الذي عقدته مع نظيري التركي بطهران اليوم.

وتطرق "امير عبداللهيان"، الى قضايا النقل في المنطقة مصرحا : اننا نعتقد بان هذه الممرات تعمل بصفة مكمل بين ايران وتركيا لان طرق الترانزيت هي ليست للمنافسة.

كما دعا الى تعزيز العلاقات القنصلية بين ايران وتركيا، "نظرا لكثرة الزيارات من قبل رعايا البلدين، وقال : غدا سيعقد الاجتماع المشترك للجنة نقل المدانين في انقرة بعد توقف طال 5 اعوام؛ وبما ينبغي على المواطنين الايرانيين والاتراك اتباع القوانيين والقرارات السائدة عند زياراتهم.

واردف وزير الخارجية : نحن اجرينا ايضا مباحثات جيدة حول تبادل المدانين في اطار المبادرات الانسانية.

وفي معرض الاشارة الى قضايا المياه والمشاكل المترتبة عليها، اشار امير عبداللهيان بانه اتفق مع وزير الخارجية التركي على ان تزور اللجنة الفنية المشتركة طهران في المستقبل القريب والبدء في محادثات جديدة بهذا الاتجاه.

وعن القضايا الاقليمية، لفت الى اتفاق الجانبين حول ضرورة التصدي لظاهرة "رهاب الاسلام" والحدّ من تدنيس الكتب السماوية بما في ذلك القران الكريم.

وحول الوضع في منطقة القوقاز، صرح : نعتقد بان زمن التوتر والمواجهات قد ولىّ، وحل مكانه التعاون؛ نحن نرحب بالحوار بين يريفان وباكو، لكننا لا نستحمل اي تغيير جيو-سياسي في المنطقة او اغلاق طرق الترانزيت المتاحة فيها.

وفيما يخص قلق الاتراك حول الحدود مع سوريا، اعلن وزير الخارجية بانه استعرض هذا الامر مع نظيره التركي اليوم؛ قائلا : نحن نرى بان قلق سوريا وتركيا من قضايا كالارهاب والنازحين، يجب حله عبر الدبلوماسية والحوار.

واضاف : ايران ستواصل جهودها لتوظيف علاقاتها الودية مع تركيا وسوريا وايضا في اطار التعاون الرباعي بين روسيا وتركيا وايران وسوريا، بهدف ازالة قلق انقرة مع الحفاظ على وحدة الاراضي السورية.

وأعرب هاکان، بدوره خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الايراني عن ارتياحه لزيارة طهران وقال : لقد زرت إيران من قبل وهذه هي زيارتي الأولى بصفتي وزير الخارجية وإنني أقدر ضيافة نظيري الايراني وخبرته في القضايا.

وتابع : هناك علاقات تاريخية بين إيران وتركيا، ويعيش البلدان في سلام شامل مع بعضهما الاخر.

وتطرق هاكان إلى انعقاد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى المشترك بین ایران و ترکیا؛ مبينا ان انقرة تستضیف خلال الايام المقبلة الرئيس الإيراني، في إطار هذا الاجتماع.

وعن مباحثاته مع "امير عبداللهيان"، صرح وزير خارجية تركيا : لقد ناقشنا قضايا أمن الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والنقل وغيرها، وعبّرنا عن قلقنا فيما يتعلق بالإرهاب.