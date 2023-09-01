معرف الأخبار : ۱۳۹۳۰۰۱
ملیونان و 700 الف زائر ایراني دخلوا العراق حتى الآن
اعلن المتحدث باسم لجنة الأربعينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق بان عدد الزوار الايرانيين الذين دخلوا العراق لغاية الان بلغ مليونين و700 ألف زائر.
وقال حجة الاسلام غلام رضا أباذري في تصريح له الخميس: حسب الإحصائيات التي وصلت إلينا حتى اليوم، فقد بلغ عدد الزوار الإيرانيين الذين دخلوا إلى العراق حوالي مليونين و700 ألف، منهم مليونان و 200 ألف متواجدون في كربلاء.
واضاف: نظراً للازدحام الذي تشهده مدينة كربلاء ونقص البنى التحتية فيها، فاننا نرجو من زوارنا الاعزاء انهاء زيارتهم في أسرع وقت ممكن لاتاحة الفرصة للزوار الذين يعبرون الحدود حاليا والسائرين على الطرق المؤدية إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين (ع).