إیران تعلن إحباط "أکبر عملیة تخریبیة صهیونیة استهدفت الصناعات الصاروخیة"

وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان عن ضبط شبكة محترفة خَططت لإدخال قِطَع فاسدة في عجلة إنتاج الصواريخ المتطورة.

واضاف البيان أن الخطة كانت بصدد تحويل الصواريخ إلى عبوات ناسفة لضرب خطوط الصناعة والعاملين في هذا المجال.

وفيما قال البيان إن محاولة التخريب هذه تم التخطيط لها بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أشار الى أن الشبكة كانت تحت الرصد منذ البداية، وتم إلقاء القبض على جميع عناصرها.