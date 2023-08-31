الأسد یعتبر مبادرة إیران لتعزیز العلاقات مع الدول العربیة في المنطقة عملا استراتیجیا

وبحث الرئيس الأسد مع عبداللهيان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إضافة لموضوع الانسحاب التركي من الأراضي السورية وحتمية حصوله كشرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة، معتبرا مبادرة إیران لتعزیز العلاقات مع الدول العربیة في المنطقة عملا استراتیجیا.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيـراني ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وإيـران، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سورية.