الافراج عن 3 سجناء ایرانیین في قطر

وقال السفير الايراني في هذا الصدد: بجهود زملائي في السفارة وبمساعدة المسؤولين القطريين، حصلنا على أمر بالإفراج عن ثلاثة من رعايانا (يوسف. ب.، عبد الرحمن. ب. وفرهاد. س.)..

وأوضح دهقاني سبب اعتقالهم وسجنهم، قائلا: تم القبض عليهم لدخولهم مياه قطر بالخطأ، وسيعودون إلى بلادنا خلال الأيام المقبلة.

واضاف السفير الايراني: إننا نتفاوض من أجل إطلاق سراح سجناء آخرين.

يذكر ان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، اعلن يوم 22 أغسطس/آب الماضي، إطلاق سراح سجينين إيرانيين في قطر دخلا البلاد بـ "بطاقات هيا" السياحية، وكانا يعملان بدون رخصة رسمية.