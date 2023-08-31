أمیر عبداللهیان یشکر قائد الثورة لتقدیره جهود الجهاز الدبلوماسي

وكتب أمير عبداللهيان على صفحته في موقع إنستغرام: ان تقدير وامتنان قائد الثورة الحكيم آية الله الخامنئي ، في اللقاء مع أعضاء الحكومة، للجهود المبذولة في مجال السياسة الخارجية وإشارته إلى النجاح في الانضمام لتحالفين دوليين مهمين (شنغهاي وبريكس) وكذلك سياسة الجوار، سيضاعف من عزيمة ونشاط الجهاز الدبلوماسي لرفع مكانة إيران العزيزة على الساحة الدولية وسيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من التسارع في استمرار السياسة الخارجية للبلاد.

وأضاف وزير الخارجية: كما طرح سماحته توصيتين مهمتين وقال "علينا أن نعرف فرص التعاملات الخارجية واستغلالها في الوقت المناسب" و"المذكرات ووثائق التعاون لا ينبغي أن تظل حبرا على ورق فقط". وفي هذا الصدد، ستتصرف وزارة الخارجية بعناية خاصة.

وكتب أمير عبداللهيان: في الأيام القليلة الماضية أيضًا تم تقديم وزارة الخارجية باعتبارها الجهاز الحكومي النموذجي في مهرجان "الشهيد رجائي"، واود أن أشكر واهنئ جميع زملائي الدؤوبين في الوزارة.

وأضاف: آمل أنه في ظل الدعاء من جميع أبناء الشعب الإيراني العزيز وبدعم وتوجيهات قائد الثورة ورئيس الجمهورية المحترم، أن نتمكن اكثر مما مضى من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تحقيق مصالح الشعب الايراني العظيم في مجال الدبلوماسية.



وكان قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قد اشاد بجهود وزارة الخارجية خلال استقباله أمس الاربعاء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة قائلا " يجب ان لا يكون هناك أي خلاف بيننا وبين أي من جيراننا، وان أي خلاف موجود يجب ان يتحول الى تعاون" ، فهذا عمل ممكن وتم انجاز قسم منه ويجب الاستمرار ، تماما مثل مد جسور العلاقات مع كافة بلدان العالم الراغبة في العلاقة معنا، مع وجود استثناء محدد ومعروف، فاقامة العلاقات مع القارات المختلفة كاميركا الجنوبية وافريقيا وآسيا وشرق آسيا ومع جميع خصوصياتهم السياسية والجغرافية والامكانيات الاقتصادية والثقافية، يعتبر امرا صائبا، وان الانضمام الى منظمتين دوليتين هامتين في فترة قصيرة يمثل نجاحا جيدا جدا ، فالامر ليس فقط مفيدا للبلاد بل تؤشر على هذه الحقيقة بأن ايران هي في مستوى يرغب فيه جميع المنتمين والمؤسسين لهذه المنظمات الدولية في انضمام بلادنا اليهم بل ويصرون على ذلك أحيانا.

واشار سماحة قائد الثورة الاسلامية الى وجود فرص في العلاقات مع الدول الاخرى ، يجب استكشافها والاستفادة منها في حينها، مشددا على ضرورة الا تبقى الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الايرانية ودول أخرى، ومنها اتفاقيات طويلة الأمد، مجرد حبر على ورق.