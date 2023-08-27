ایران تسجل أول حضور في إجتماع المنسقین للدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون

واستضافت المآتي اجتماع المنسقين للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي، بصفتها الرئيس الدوري للمنظمة في الفترة من 21 إلى 24 آب/أغسطس.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، مجموعة واسعة من المواضيع في مختلف مجالات التعاون التي تهم الدول الأعضاء في المنظمة ومقترحاتها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا مختلفة بمافیها اجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاء، وتنسيق أنشطة مكافحة الإرهاب، ومجالات تعزيز وتحديث المنظمة، والتقنيات الجديدة، ومراجعة الخطط السنوية السياحية للمنظمة واستراتيجيتها الاقتصادية، والتعاون في مجال الطاقة والبيئة والنقل بين الدول الاعضاء.

تجدر الاشارة بان إيران حصلت رسميا على العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون خلال شهر تموز/یولیو الماضي، لتكون بذلك الدولة التاسعة في التكتل الإقليمي الذي تأسس عام 2001.