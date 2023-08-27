الرئیس الإیراني یستقبل الثلاثاء المقبل المراسلین المحلیین والاجانب

وقال مدير العلاقات العامة بدائرة الرئاسة "محمد مهدي رحيمي" في تصريح له اليوم الاحد، ان المؤتمر الصحفي العام لرئيس الجمهورية سيعقد بعد يوم غد الثلاثاء، بمشاركة 250 اعلاميا بمن فيهم الصحفيون والمصورون المحليون والاجانب، وسيرد على اسئلتهم.

واكد رحيمي على ان الحكومة الايرانية وضعت نصب مبادئها احترام افكار الراي العام ووضع الشعب على اخر التقارير؛ مبينا ان هذا المؤتمر سيكون الثاني الذي سيعقده رئيسي مع الاعلاميين في غضون عشرين يوما مضت.

علما ان رئيس الجمهورية الاسلامية عقد بمناسبة يوم الصحافي الوطني 8 اب / اغسطس الجاري، مؤتمرا بحضور المراسلين والاعلاميين الى جانب النخب المتألقين في مهرجان الاعلام الوطني الـ 21 .