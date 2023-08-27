کمالوندي: نائب غروسي سیزور طهران

جاء ذلك في تصريح ادلى به مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي للصحفيين اليوم الاحد خلال مراسم ازاحة الستار عن "نويدة السيزيوم 137 المشعة".

وأضاف: الحصول على هذه المادة هو نتيجة 6 أشهر من العمل المتواصل ولن نتوقف. واجهنا في السنوات الماضية مشاكل في الحصول على السيزيوم والموليبدينوم. لكننا أنتجناها بأنفسنا. سوف تستفيد صناعات النفط والغاز والصناعات الطبية بأكملها من هذا المنتج.

كما قال إسلامي ردا على سؤال حول إنتاج الطاقة النووية: إن الخطة تهدف إلى إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية. خلال هذه السنوات، وبسبب العقوبات وعدم تعاون الدول ذات التكنولوجيا معنا والعقبات التي اختلقوها، كنا نواجه تأخيرات.

واضاف: تقوم محطة بوشهر للطاقة النووية بإنتاج الكهرباء، وقد ضخت 60 مليار كيلوواط من الكهرباء إلى شبكة الكهرباء في البلاد لغاية الان. عملية بناء الوحدتين 2 و 3 في محطة بوشهر تغيرت مقارنة بما كانت عليه من قبل وتضاعف عدد العاملين في هذا المشروع حيث بلغ أكثر من 2 ألف شخص.

وتابع: في أفق الخطة المرسومة سنحقق حصة البلاد البالغة 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية.

وردا على سؤال حول المواقع المتبقية التي طرحت الوكالة الذرية تساؤلات حولها والتقرير الذي سنحصل عليه من غروسي في الاجتماع المقبل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: لا توجد مفاوضات مع الوكالة. وموضوعنا هو التفاعلات مع الوكالة التي تتم في إطار الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. من بين الأماكن الأربعة التي تم ذكرها، بقي مكانان نأمل أن يتم حل القضايا المتعلقة بهما من خلال التفاعلات التي نجريها مع الوكالة.

وأضاف: أن التخصيب يتم وفق خطة العمل الاستراتيجية في إطار الإجراءات العامة للبلاد.

وفي الرد على سؤال عن زيارة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران قال: من المقرر ان يزور نائب غروسي طهران، وسأحضر انا أيضًا الاجتماع العام للوكالة في فيينا واجتمع بغروسي.

وردا على سؤال حول استعداد إيران لمساعدة السعودية من أجل بناء محطة للطاقة النووية، قال إسلامي: ابدينا استعدادنا للتعاون وكان لنا في الماضي تعاون يتعلق بالادوية المشعة، ومن خلال إقامة العلاقات السياسية، ستحدث أمور جيدة بالتأكيد.

وفيما يتعلق بعلاقات إيران في المنطقة وتأثيرها على القضايا النووية، قال: إن مدى توسع العلاقات له تأثير. إن ما حدث والأجواء التي نشأت منذ العام الماضي ستكون لها تاثيراتها.

وردا على سؤال آخر حول دخول دول أخرى في المنطقة في دورة الوقود النووي قال اسلامي: نحن من الدول النادرة التي تمتلك دورة وقود نووي مستقلة في العالم. إن خلق القدرات لدولة مثل السعودية هو قرار تم اتخاذه فيها، وهم يطورون تفاعلاتهم في هذا الاتجاه.

وردا على سؤال حول الادعاءات بشان اتفاق غير مكتوب لايجاد بعض القيود في المجال النووي للبلاد، قال: تفاعلات البلاد تأتي في إطار الإجراءات التي يتم إبلاغها إلى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية.

وقال: نحن نخلق الفرص دائما ومناجمنا هي نقطة البداية بالنسبة لنا. في العام 2021 كنا نستغل منجمين، واليوم ارتفع عدد المناجم المستغلة إلى 10، وسيصل إلى 20 في العام المقبل. إنها خطوة كبيرة في الاقتصاد الوطني وتوفير العمالة للمواطنين.