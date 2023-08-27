فی اتصال هاتفي مع نظیره العماني.. أمیر عبداللهیان یؤکد على استکمال الوثیقة الاستراتیجیة للتعاون الشامل بین إیران وسلطنة عمان

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى خلاله مشاورات وتبادل الآراء مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد امير عبداللهيان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوضع اللمسات الاخيرة على الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل بين البلدين.

وفي هذه المحادثة، ثمّن أمير عبد اللهيان، الجهود البناءة التي يبذلها سلطان عمان، شارحا المواقف الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن عملية المفاوضات لرفع العقوبات.

من جانبه أكد وزير خارجية سلطنة عمان، في هذا الاتصال، استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي مع إيران.

كما أكد بدر البوسعيدي استعداد بلاده لمواصلة القيام بدور بناء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.