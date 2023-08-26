عبداللهیان یؤکد على تنفیذ اتفاقیة هیرمند بشان حق ایران من میاه النهر

اميرعبداللهيان ادلى بهذا التصريح ردا على اتصال هاتفي تلقاه من المكلف بوزارة الخارجية في افغانستان "امير خان متقي"؛ حيث جرى مناقشة القضايا الثنائية.

وعلى صعيد اخر، تطرق امير عبداللهيان الى موضوع الافراج عن المراسل الايراني، داعيا الى حل بعض القضايا المطروحة سابقا.

ونوه وزير الخارجية الايراني، بان "الجمهورية الاسلامية تريد دوما الخير لافغانستان وشعبها الابي".

وفي اشارة الى الجموع المليونية من المهاجرين الافغان الذين يقطنون في ايران الاسلامية اليوم، حثّ وزير الخارجية جميع الاطراف داخل افغانستان على تظافر الجهود لينعم الشعب الافغاني بالاستقرار والامن والرخاء.

من جانبه، اعرب "متقي" عن شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال : ان الجهود قائمة لحل بعض المشاكل.

وفي ختام هذا الاتصال، وجّه المشرف على وزارة الخارجية الافغانية، دعوة الى امير عبداللهيان بزيارة افغانستان.