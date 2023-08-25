قائد الثورة الاسلامیة یهدی خاتمه لأصحاب موکب لأهل السنة یخدمون زوار الأربعینیة

هذا ما أعلنه رئيس دائرة الاعلام الاسلامي لمحافظة كلستان (شمال ايران) حجة الاسلام عباس علي كرزين في تصريح لوكالة الانباء الايرانية.

وقال كرزين ان الاخوة من اهل السنة من محافظة كلستان يقيمون موكبا عند الحدود مع العراق في مهران وذلك من اصل 25 موكبا يقيمه اهالي محافظة كلستان في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والكاظمية ومنفذي مهران وخسروي الحدوديين.