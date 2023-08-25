معرف الأخبار : ۱۳۹۰۹۶۴
قائد الثورة الاسلامیة یهدی خاتمه لأصحاب موکب لأهل السنة یخدمون زوار الأربعینیة
أهدى سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، خاتمه لأصحاب موكب أقامه أهل السنة (من أقلية التركمان) من محافظة كلستان الايرانية على منفذ مهران الحدودي مع العراق لخدمة الزوار المتجهين لأداء الزيارة الأربعينية، تقديرا وشكرا لهذا العمل الثقافي.
هذا ما أعلنه رئيس دائرة الاعلام الاسلامي لمحافظة كلستان (شمال ايران) حجة الاسلام عباس علي كرزين في تصريح لوكالة الانباء الايرانية.
وقال كرزين ان الاخوة من اهل السنة من محافظة كلستان يقيمون موكبا عند الحدود مع العراق في مهران وذلك من اصل 25 موكبا يقيمه اهالي محافظة كلستان في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والكاظمية ومنفذي مهران وخسروي الحدوديين.