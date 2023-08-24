الرئیس الإیراني: نحن ندعم الجهود الرامیة الى ازالة الدولار من العلاقات الاقتصادیة في مجموعة بریکس

وأعرب رئيس الجمهوریة في كلمته أمام قمة مجموعة بريكس الـ15 عن تقديره لقرار الأعضاء لتوسيع هذه المجموعة وقال إن هذا العمل يمهد طريق التنمية العالمية على أساس العدالة.

وأضاف أن فوائد عضوية إيران في مجموعة بريكس ستصنع التاريخ وستمثل فصلاً جديدًا وأقوى في اتجاه العدالة والإنصاف والأخلاق والسلام المستدام على الساحة الدولية"

وقال آية الله رئيسي: الهيمنة والظلم والتمييز والأزمة خ وضعت العالم في موقف صعب.

واعتبر بريكس رمزا للتغيير والتطور في العلاقات العالمية وقال: إن بريكس يمكن أن تساعد في حل مشاكل المجتمع الدولي. و إن الثقة العالمية في تأثير مجموعة بريكس آخذة في الازدياد.

وصرح أن إيران لديها تعاون سياسي واقتصادي كبير مع أعضاء مجموعة بريكس، وقال: لقد شهدنا بوضوح قفزة وتعميق هذا التعاون في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن فوائد عضوية إيران في مجموعة البريكس ستصنع التاريخ وستمثل فصلاً جديدًا وأقوى في اتجاه العدالة والإنصاف والأخلاق والسلام المستدام على الساحة الدولية"

وقال آية الله رئيسي: الهيمنة والظلم والتمييز والأزمة الأخلاقية وضعت العالم في موقف صعب.

وصرح أن إيران مستعدة لتعاون سياسي واقتصادي كبير مع جميع الدول الخمس الأعضاء في مجموعة بريكس، وأشار: لقد شهدنا بوضوح قفزة وتعميق هذا التعاون في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى نجاح بريكس في إزالة الدولار وقال: إن إيران تدعم بشكل حاسم الجهود الناجحة التي تبذلها دول البريكس في اتجاه التخلص من الدولار في العلاقات الاقتصادية بين الأعضاء واستخدام العملات الوطنية وتعزيز آليات البريكس للدفع والتنمية المالية.

وأكد: أن إيران تتمتع بقدرات فريدة وهو على استعداد للمشاركة في هذه المجموعة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.

واعتبر رئيس الجمهوریة أن من التحديات التي يواجهها جنوب العالم استمرار السياسات العنصرية وانعدام الأمن الناجم عن القمع والاحتلال وسياسات نظام الهیمنة وإرهاب الدولة،

وقال إن هذه السياسات منعت الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير والحق في التنمية.