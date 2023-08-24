على هامش قمة بریکس..الرئیس الإیراني یجتمع مع رئیس الوزراء الهندي

ووصل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي الیوم الخميس إلى بريتوريا من العواصم الثلاثة الرئيسية لجنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بريكس الخامسة عشرة التي یستضيفها هذا البلد .

وهذه الزيارة هي الزيارة الخارجية الثامنة عشرة لرئيس الجمهورية منذ تشكيل الحكومة الثالثة عشرة الحالية قبل عامين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية عدد من كبار المسؤولين منهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ونائب رئيس مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي.