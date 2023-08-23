رئیسي یؤکد ضرورة تطویر العلاقات بین ایران ومالیزیا

ولدى استقباله وزير الخارجية الماليزي، زمبري عبدالقادر، في طهران أمس الثلاثاء، أشار رئيسي الى الطاقات والفرص الجيدة للغاية المتاحة لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية وماليزيا، مؤكدا ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين وخاصة في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والعلم والتقنية والثقافية.

واعتبر رئيس الجمهورية إعداد خطة للتعاون الاستراتيجي طويل الامد بين البلدين بأنه يرسم آفاقا جديدة في التعامل بين ايران وماليزيا، وقال: نامل بأن نتمكن من خلال إعداد وصياغة هذه الخطة، من خوض سبل لم تستغل من قبل، وخاصة في زيادة العلاقات والتبادل الاقتصادي.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الماليزي، خلال اللقاء، الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها شريك مهم للغاية لبلاده في المنطقة والعالم الاسلامي، وأكد أن بلاده لن تعترف بالحظر الاميركي الجائر ضد ايران مطلقا.

وقيم زمبري عبدالقادر بالايجابية، الاجتماعات المشتركة التي عقدت مع مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال هذه الزيارة، داعيا الى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران وخاصة في القطاعات الزراعية والطبية والعلمية والتقنية.