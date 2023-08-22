عبداللهیان یؤکد عزم ایران على تطویر العلاقات مع الجزائر

وخلال هذا اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الخارجية الايرانية عصر الاثنين ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات تطوير التعاون بين البلدين ومنها مجال الدبلوماسية البرلمانية.

واشار الوزير امير عبداللهيان الى المستوى الرفيع للعلاقات الايرانية الجزائرية ، مؤكدا العزم على تعزيز العلاقات في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والسياحية منها.

كما اشاد الوزير امير عبداللهيان بنضال الشعب الجزائري في محاربة الاستعمار ودعم فلسطين ، وادان الاساءات الاخيرة الموجهة ضد المقدسات الاسلامية مؤكدا اهمية دور البرلمانات الاسلامية في مواجهة الاسلاموفوبيا والاساءة للمقدسات الاسلامية ، وكذلك اهمية اتفاق رئيسي البرلمانين الايراني والجزائري لتنظيم الاجتماع الافتراضي (عبر الفيديوكونفرانس) لرؤساء برلمانات الدول الاسلامية لادانة الاساءات الاخيرة للمقدسات الاسلامية والقرآن الكريم.

من جانبه اشار رئيس المجلس الوطني الجزائري خلال هذا اللقاء الى تطابق رؤية البلدين في الكثير من القضايا الدولية ، مثمنا دعم ايران لانضمام الجزائر الى مجلس الأمن الدولي ، واصفا العلاقات الايرانية الجزائرية بالرائعة، كما وأكد على ضرورة تطوير علاقات البلدين على مختلف الاصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والبرلمانية.

وفيما ادان بوغالي خلال هذا اللقاء الاعتداء الارهابي الاخير في مرقد "شاهجراغ" (ع) في شيراز واستهداف المدنيين الابرياء ، اشار ايضا الى الدور المخرب للكيان الصهيوني في الكثير من الازمات والمشاكل في العالم الاسلامي ، مؤكدا دعم الجزائر لاحقاق الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.