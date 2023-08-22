رئیس الجمهوریة واعضاء الحکومة یجددون العهد مع مبادئ الامام الخمیني الراحل

وأقيم هذا الحفل صباح الیوم الثلاثاء بحضور أعضاء الحكومة حيث رحب حفيد الامام الراحل حجة الإسلام حسن خميني برئيس الجمهورية و أعضاء حكومته.

رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال

وأكد رئيس الجمهورية الاسلامية خلال هذه الزيارة ان الاستراتيجية التي علمها الامام الخميني (طاب ثراه) للشعب الايراني، ويؤكد عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية ، هي احياء الآمال فيما يتبع العدو استراتيجية بث اليأس، مضيفا بأن ما تمتلكه ايران كفيل بحل العقد وازالة العوائق.

واشار رئيسي الى التوجيهات الاخيرة لسماحة قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه مع قادة الحرس الثوري، قائلا ان سماحته نصح جميع المسؤولين بأن اليأس والتعب ممنوع، مضيفا " ان الاستراتيجية التي علمها الامام الراحل للشعب الايراني، ويؤكد عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية ، هي احياء الآمال فيما يتبع العدو استراتيجية بث اليأس".