القاهرة: عودة العلاقة مع طهران مرتبطة بحل ملفات

قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، إن الاتصالات مع إيران موجودة لكن ليس بالضرورة أن يتم الإعلان عنها.

وقال العرابي خلال مقابلة أفادت به وكالة RT، إن مصر لا تحتاج إلى وساطة أو تدخل أطراف أخرى لعودة علاقاتها مع إيران.

وأضاف “الموضوع أبسط من أن يتم تعقيده. عودة العلاقات الكاملة مع طهران ستأتي، لكن مصر لها محدداتها ولا يضغط عليها من أجل تغييرها”.

واستطرد قائلا “العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران موجودة وقائمة ولم تنقطع، لكن محددات عودة العلاقات الكاملة بينهما لها طبيعة خاصة. إيران دولة فاعلة في الإقليم، وأحيانا تكون فاعلة بضرر، وعودة العلاقات ترتبط بملفات أخرى مثل اليمن وسوريا ولبنان”.

وقال العرابي “مصر تأخذ في اعتبارها الأمن القومي العربي لعودة العلاقات مع طهران، ومن الصعب تحديد الإطار الزمني لعودة العلاقات، لكن من الممكن حدوث انفراجة في أي من القضايا السابقة تدفع الأمور إلى الأمام”.