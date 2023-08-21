السفیر الایراني یستعرض ومحافظ دیالي اخر المستجدات بشان الزیارة الاربعینة

استعرض السفير الايراني في بغداد "محمد كاظم ال صادق"، خلال اللقاء مع رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية "مثنى التميمي"، اليوم الاثنين، استعرض الخدمات المتوفرة لاستقبال زوار مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام)، واطلع على اخر الاجراءات التي اتخذت بهذا الشان من قبل المسؤولين في هذه المحافظة العراقية المحاذية لايران.