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السفیر الایراني یستعرض ومحافظ دیالي اخر المستجدات بشان الزیارة الاربعینة
استعرض السفير الايراني في بغداد "محمد كاظم ال صادق"، خلال اللقاء مع رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية "مثنى التميمي"، اليوم الاثنين، استعرض الخدمات المتوفرة لاستقبال زوار مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام)، واطلع على اخر الاجراءات التي اتخذت بهذا الشان من قبل المسؤولين في هذه المحافظة العراقية المحاذية لايران.
وتباحث الجانبان حول اليات تطوير الخدمات المخصصة للزوار الذين يمرّون بمحافظة ديالى وصولا الى كربلاء المقدسة
وتوجه السفير "ال صادق" برفقة محافظ ديالى "التميمي"، صوب منطقة الصفر الحدودية المتاخمة لمعبر خسروي بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران)، لتفقد سير الاجراءات المتعلقة باستقبال الزوار الاربعينية الوافدين من الجمهورية الاسلامية والخدمات المتاحة لهم.