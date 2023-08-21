قالیباف: سیتم تفعیل اللجنة الاقتصادیة الإیرانیة -الجزائریة في أسرع وقت ممکن

وأعرب قاليباف عن ارتياحه لحضور نظيره الجزائري والوفد المرافق له قائلا: بعد الزيارة التي قمنا بها في الأشهر الماضية من أجل حضور اجتماع برلمانات الدول الإسلامية، وجهت دعوة رسمية لرئيس البرلمان الجزائري ورئيس الاتحاد لزيارة إيران.

واعتبر أن من القضايا المهمة في العلاقات الثنائية التأكيد الجاد على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي تمت متابعتها بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى إيران مضيفا: بهذه الطريقة نسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى ضرورة التعاون الجاد في مجال حقوق الإنسان قائلا: اليوم وبدعم من إيران أصبحت الجزائر عضوا مؤقتا في مجلس الأمن وعضوا دائما في مجلس حقوق الإنسان.

وأعرب عن تقديره مرة أخرى لاستضافة رئيس مجلس النواب الجزائري لوفد الجمهورية الإسلامية البرلماني إلى هذا البلد، والتي تمت في فبراير من العام الماضي.

و فيما يتعلق بالعلاقات البرلمانية صرح أن تطوير العلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية يمكن أن يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية.

و في جانب آخر من حديثه أنه من الضروري أن تتخذ الدول الإسلامية موقفاً جاداً من تدنيس القرآن الكريم.

من جهته أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري "إبراهيم بوغالي"إلى حضوره في طهران تلبية بدعوة رسمية من نظيره الإيراني وبهدف التأكيد على المسار المشترك بين البلدين، قائلا: للجزائر مواقف مشتركة مع البلد الشقيق والصديق ايران، وفي هذه الزيارة يحمل معه رسالة الأخوة.

ولفت بوغالي إلى الزيارات العديدة واللقاءات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات والتي تهدف إلى تكامل الجهود لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي و قال، نأمل أن توفر هذه الاجتماعات الأساس لتطوير التعاون أكثر من ذي قبل.

واعتبر أن إحدى أهداف زيارته تطوير العلاقات الاقتصادية قائلا:إن تعزيز العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الصناعة البحرية، يمكن أن يساهم في تقدم البلدين.

وتابع: من ناحية أخرى تم إقرار قانون في البرلمان الجزائري من شأنه تسهيل الاستثمار بين البلدين، ونأمل أن يكون هناك تعاون جيد مع إيران في هذا المجال، مع إيماننا بأن العلاقات السياسية الجيدة تؤدي إلى علاقات اقتصادية جيدة.

وأشار إلى المواقف المشتركة والمتشابهة للجزائر وإيران، قائلا : في مجال تدنيس مقدسات العالم الإسلامي، نحاول منع أي حادث يثير مشاعر المسلمين من خلال التعاون والتنسيق ونؤمن باحترام جميع المعتقدات والأديان.

وفي الختام أعرب رئيس البرلمان الجزائري عن أمله في تأمين مصالح البلدين والدول الإسلامية الأخرى خلال هذه الزيارة.

ووصل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري "إبراهيم بوغالي" أمس الأحد، مطار الإمام الخميني الدولي في طهران وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي حجة الإسلام "مجتبى ذوالنوري "و رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الجزائرية "حسن نوروزي".

واستقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف صباح اليوم الاثنين، رسميا نظيره الجزائري "ابراهيم بوغالي".

وتأتي زيارة رئيس البرلمان الجزائري إلى إيران والتي ستستغرق 5 أيام في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد مع إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.