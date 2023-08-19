رئیسي: المتشدقون بحقوق الإنسان ینتهکون القوانین بشکل واضح

وحضر الرئيس إبراهیم رئیسي امس الجمعة بيت الدبلوماسي المفرج عنه حديثاً من السجون الأوروبية "أسدالله أسدي" وأشاد بصبره ومثابرته.

كما قدم أسدالله أسدي في هذا اللقاء تقريراً لرئيس الجمهورية حول اعتقاله وسجنه في سجون ألمانية وبلجيكية.

يذكر ان اسدي كان قد احتجز كرهينة في المانيا في 30 حزيران /يونيو 2018 في سيناريو خطط له الصهاينة ونفذته بعض الاجهزة الامنية الاوروبية.

وبعد ذلك نُقل إلى بلجيكا وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في محكمة سياسية، ثم تم الإفراج عنه في 26 من يونيو بعد 5 سنوات من سجنه بجهود دبلوماسية بذلته الحكومة خاصة رئيس الجمهورية حيث تمكن اسدي من العودة الى البلاد.